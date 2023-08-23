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Пригожин и Уткин официально в списке погибших – Росавиация

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Пригожин и Уткин официально в списке погибших – Росавиация

Евгений Пригожин / Фото: ТСН.ua

Российские пропагандисты пишут, что тело Пригожина уже опознано.

В Росавиации подтвердили, что террористы Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин были на борту разбившегося 23 августа в Тверской области РФ самолета. Ранее сообщалось, что все члены экипажа и пассажиры погибли.

Об этом пишет Росавиация.

В России обнародовали списки всех находившихся на борту бизнес джета Embraer Legacy 600, номер RA-02795

Пассажиры:

  • Пропустин Сергей
  • Макарян Евгений
  • Тотмин Александр
  • Чекалов Валерий
  • Уткин Дмитрий
  • Матусеев Николай
  • Пригожин Евгений

Члены экипажа:

  • Левшин Алексей, командир;
  • Каримов Рустам, второй пилот;
  • Распопова Кристина, бортпроводница.
Списки погибших. Скриншот / ©
Списки погибших. Скриншот

Российские терлеграммы-каналы подтверждают гибель террориста Пригожина. Некоторые из них информируют, что его тело якобы опознали.

Напомним, 23 августа российские пропагандисты сообщили о падении самолета, принадлежавшего террористу Пригожину. Он разбился в Тверской области.

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Дата публикации
Просмотры
1228
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