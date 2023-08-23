Пригожин и Уткин официально в списке погибших – Росавиация

Российские пропагандисты пишут, что тело Пригожина уже опознано.

В Росавиации подтвердили, что террористы Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин были на борту разбившегося 23 августа в Тверской области РФ самолета. Ранее сообщалось, что все члены экипажа и пассажиры погибли.

Об этом пишет Росавиация.

В России обнародовали списки всех находившихся на борту бизнес джета Embraer Legacy 600, номер RA-02795

Пассажиры:

Пропустин Сергей

Макарян Евгений

Тотмин Александр

Чекалов Валерий

Уткин Дмитрий

Матусеев Николай

Пригожин Евгений

Члены экипажа:

Левшин Алексей, командир;

Каримов Рустам, второй пилот;

Распопова Кристина, бортпроводница.

Списки погибших. Скриншот

Российские терлеграммы-каналы подтверждают гибель террориста Пригожина. Некоторые из них информируют, что его тело якобы опознали.

Напомним, 23 августа российские пропагандисты сообщили о падении самолета, принадлежавшего террористу Пригожину. Он разбился в Тверской области.

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