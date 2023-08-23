Пригожин и Уткин официально в списке погибших – Росавиация

Российские пропагандисты пишут, что тело Пригожина уже опознано.
В Росавиации подтвердили, что террористы Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин были на борту разбившегося 23 августа в Тверской области РФ самолета. Ранее сообщалось, что все члены экипажа и пассажиры погибли.
Об этом пишет Росавиация.
В России обнародовали списки всех находившихся на борту бизнес джета Embraer Legacy 600, номер RA-02795
Пассажиры:
- Пропустин Сергей
- Макарян Евгений
- Тотмин Александр
- Чекалов Валерий
- Уткин Дмитрий
- Матусеев Николай
- Пригожин Евгений
Члены экипажа:
- Левшин Алексей, командир;
- Каримов Рустам, второй пилот;
- Распопова Кристина, бортпроводница.
Российские терлеграммы-каналы подтверждают гибель террориста Пригожина. Некоторые из них информируют, что его тело якобы опознали.
Напомним, 23 августа российские пропагандисты сообщили о падении самолета, принадлежавшего террористу Пригожину. Он разбился в Тверской области.
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