В Беларуси в лагере "Вагнера" – перебои с интернетом

Именно возле деревни Цель расположен полевой лагерь, куда прибыли "вагнеровцы" из России.

В районе лагеря ЧВК "Вагнер" в Беларуси наблюдаются сильные перебои в работе мобильного интернета.

Об этом сообщает оппозиционный режиму Лукашенко мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

"В районе лагеря ЧВК "Вагнер" возле д.Цель и в Осиповичском районе сейчас наблюдаются сильные перебои в работе мобильного интернета", — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Отметим, что Минюст Беларуси зарегистрировал группу "Вагнера" как образовательную организацию по адресу именно в деревне Цель.

Ранее этот же мониторинговый канал сообщил, что в Беларусь впервые за последний месяц прибыл российский военно-транспортный самолет ИЛ-76, совпавший с днем падения бизнес-джета Пригожина.

Напомним, что в Тверской области разбился принадлежавший Пригожину самолет. "Росавиация" сообщила, что главарь "Вагнера" считался среди пассажиров. Однако в воздухе над Москвой летел еще один самолет Пригожина и поначалу не было точно известно, на каком из них он находился.

Впоследствии, пропагандистские СМИ подтвердили, что на борту упавшего ликата был все же Пригожин.

По информации Sky News, президенту США Байдену доложили о падении самолета, который мог принадлежать Пригожину.