"Музыканта" Пригожина ликвидировали под Бахмутом

Оккупант "Бибер" должен помогать кадровым частям РФ во время ротации позиций.

"Вагнеровец" и, как его называют в росСМИ, "музыкант" Евгения Пригожина по прозвищу "Бибер", которого главарь ЧВК оставил помогать кадровым частям РФ во время ротации позиций, предположительно погиб под Бахмутом.

О его смерти сообщил телеграмм-канал "ЧП Крым".

"Известный по Бахмуту "музыкант" Бибер погиб три недели назад в бою с превосходящими силами противника", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая Пригожин объявил, что выводит свои подразделения из Бахмута и оставляет на помощь армии РФ двух боевиков — "Долика" и "Бибера".

Также есть информация, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин мог погибнуть во время крушения самолета в Тверской области. Сообщалось, что разбился и Дмитрий Уткин, правая рука предводителя наемников.

Однако Пригожин мог инсценировать свою гибель. Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев указал на факторы этого.

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