Прогноз погоды на 27 августа: жара отступит только в Карпатах

В некоторых областях столбик термометра поднимется до 36 градусов.
В Украине в воскресенье, 27 августа, ожидается переменная облачность. В западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34, в юго-западных областях до 36°, в восточных и Сумской областях 26-31°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 23-28°.
Какая будет погода в Киеве и области
В Киеве и области 27 августа также ожидается переменная облачность.
Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 16-21°, днем 29-34°;
В Киеве ночью около 20°, днем 30-32°.
Напомним, синоптики дали первый прогноз, какой будет осень в Украине. В частности, синоптик Вера Балабух сообщает, что в первой половине сентября на значительной территории страны еще будет сохраняться летняя погода.