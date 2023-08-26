Прогноз погоды на 27 августа: жара отступит только в Карпатах

В некоторых областях столбик термометра поднимется до 36 градусов.

В Украине в воскресенье, 27 августа, ожидается переменная облачность. В западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34, в юго-западных областях до 36°, в восточных и Сумской областях 26-31°; в Карпатах ночью 11-16°, днем 23-28°.

Погода в Украине 27 августа / Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Киеве и области

В Киеве и области 27 августа также ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 16-21°, днем 29-34°;

В Киеве ночью около 20°, днем 30-32°.

Напомним, синоптики дали первый прогноз, какой будет осень в Украине. В частности, синоптик Вера Балабух сообщает, что в первой половине сентября на значительной территории страны еще будет сохраняться летняя погода.

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