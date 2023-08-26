Прогноз погоди на 27 серпня: спека відступить лише у Карпатах

У деяких областях стовпчик термометру підніметься до 36 градусів.
В Україні у неділю, 27 серпня, очікується мінлива хмарність. У західних і північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Про це повідомляє Український гідрометцентр
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у південно-західних областях до 36°, у східних і Сумській областях 26-31°; у Карпатах вночі 11-16°, вдень 23-28°.
Якою буде погода у Києві та області
У Києві та області 27 серпня також очікується мінлива хмарність.
Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 16-21°, вдень 29-34°;
У Києві вночі близько 20°, вдень 30-32°.
Нагадаємо, синоптики дали перший прогноз, якою буде осінь в Україні. Зокрема, синоптикиня Віра Балабух повідомляє, що в першій половині вересня на значній території країни ще зберігатиметься літня погода.