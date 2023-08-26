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Прогноз погоди на 27 серпня: спека відступить лише у Карпатах

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Прогноз погоди на 27 серпня: спека відступить лише у Карпатах

Спека в Україні не поспішає відступати / Фото: Associated Press

У деяких областях стовпчик термометру підніметься до 36 градусів.

В Україні у неділю, 27 серпня, очікується мінлива хмарність. У західних і північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Про це повідомляє Український гідрометцентр

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у південно-західних областях до 36°, у східних і Сумській областях 26-31°; у Карпатах вночі 11-16°, вдень 23-28°.

Погода в Україні 27 серпня / © Укргідрометцентр
Погода в Україні 27 серпня / Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода у Києві та області

У Києві та області 27 серпня також очікується мінлива хмарність.

Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 16-21°, вдень 29-34°;

У Києві вночі близько 20°, вдень 30-32°.

Нагадаємо, синоптики дали перший прогноз, якою буде осінь в Україні. Зокрема, синоптикиня Віра Балабух повідомляє, що в першій половині вересня на значній території країни ще зберігатиметься літня погода.

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Дата публікації
Перегляди
145
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