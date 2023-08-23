Пригожин и его правая рука погибли – российские СМП

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб во время крушения самолета в Тверской области. Сообщается, что разбился и Дмитрий Уткин, правая рука предводителя наемников.

Об этом сообщает пропагандистский телеграм-канал "Царьград ТВ".

"Оба – "двухсотые", – уточнил источник росСМП. Речь идет о том, что тела уже опознали. Также добавляется, что впереди – генетическая экспертиза."

Самолет могли взорвать

Пропагандисты также заявляют, что самолет с Пригожиным и Уткиным подорвали.

По предварительной информации, говорится в сообщении, самолет, на борту которого находился основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин, был взорван. Мол, эти данные подтвердил источник комиссии Росавиации.

Ранее отмечалось, что в среду, 23 июня, в Тверской области упал самолет. По данным российских СМП, он принадлежал главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

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