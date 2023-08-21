Пригожин "всплыл" в Африке: что он там планирует делать

На кадрах Пригожин стоит в камуфляже с автоматом в руках на фоне пустыни.

Главарь боевиков ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видеообращение, в котором утверждает, что находится в Африке.

Видео опубликовали близкие к "Вагнеру" пропагандистские телеграмм-каналы.

"Работаем. Температура плюс 50. Все как мы любим. ЧВК "Вагнер" проводит РПД (разведывательно-поисковые действия), делает Россию еще больше на всех континентах, а Африку – еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ, Аль-Каиду и других бандосов", – говорит главарь боевиков.

Также Пригожин намекнул на то, что ЧВК "Вагнера" возобновила рекрутинг новых боевиков: "Берем на работу других богатырей и продолжаем выполнение поставленных задач".

В какой именно стране Африки записано это видео, он не уточнил.

Журналист Андрей Цаплиенко прокомментировал обращение Пригожина. По мнению Цаплиенко, медийное появление главаря "Вагнера" – это "попытка напугать коалицию Западноафриканских стран ECOWAS, которая планирует покончить с пророссийским мятежом в Нигере".

Напомним, что в Нигере 26 июля законный президент Мохаммед Базум был свергнут военной хунтой.

В целом стало известно, что военная хунта в Нигере обратилась за помощью к российским наемникам ЧВК "Вагнер"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ЧВК "Вагнер" пользуется нестабильностью в Нигере.

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