Пригожин "виплив" в Африці: що він там планує робити

На кадрах Пригожин стоїть у камуфляжі з автоматом у руках на тлі пустелі.

Ватажок бойовиків ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував відеозвернення, в якому стверджує, що перебуває в Африці.

Відео опубліковали близькі до "Вагнера" пропагандистські телеграм-канали.

"Працюємо. Температура плюс 50. Все як ми любимо. ПВК "Вагнер" проводить РПД (розвідувально-пошукові дії), робить Росію ще більшою на всіх континентах, а Африку – ще більш вільною. Справедливість та щастя для африканських народів. Кошмарим ІДІЛ, Аль-Каїду та інших бандосів", – каже ватажок бойовиків.

Також Пригожин натякнув на те, що ПВК "Вагнера" відновила рекрутинг нових бойовиків: "Беремо на роботу інших богатирів і продовжуємо виконання завдань, які були поставлені".

У якій саме країні Африки записано це відео, він не уточнив.

Журналіст Андрій Цаплієнко прокоментував звернення Пригожина. На думку Цаплієнко, медійна поява ватажка "Вагнера" – це "спроба налякати коаліцію Західноафриканських країн ECOWAS, яка планує покінчити з проросійським заколотом в Нігері".

Нагадаємо, що у Нігері 26 липня законний президент Мохамед Базум був повалений військовою хунтою.

Зголом стало відомо, що військова хунта в Нігері звернулася за допомогою до російських найманців ПВК "Вагнер"

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що ПВК “Вагнер” користується нестабільністю в Нігері.

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