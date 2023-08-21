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Греция будет учить украинских пилотов на F-16 – Зеленский

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Греция будет учить украинских пилотов на F-16 – Зеленский

Флаг Греции / Фото: pixabay.com

Западные партнеры продолжают стоять бок о бок с Украиной в борьбе против российской агрессии

Так, Греция примет участие в тренировке украинских пилотов на F-16.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Украинский лидер поблагодарил премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и его команду за готовность больше помочь с защитой свободы Украины.

"Мы благодарны за то, что будет оборонная поддержка Греции для Украины. Это честь для меня – быть сегодня здесь, чтобы придать новый импульс нашим отношениям, сделать наше сотрудничество еще более полезным для наших народов", – подытожил Зеленский.

Напомним, 21 августа Владимир Зеленский прибыл в Грецию. В рамках визита запланированы встречи с греческими, балканскими и европейскими лидерами. Речь идет, в частности, о координации европейской и евроатлантической интеграции, оборонном сотрудничестве и безопасности.

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Дата публикации
Просмотры
76
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