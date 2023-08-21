Зеленский прибыл в Грецию: какая цель визита

На повестке дня, конечно, поддержка Украины.

Украинский президент прибыл в Грецию. Там предусмотрены встреча с президентом Екатериной Сакелларопулу, обстоятельные переговоры с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и греческой делегацией.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

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"Повестка дня – все то, что можем сделать вместе для защиты жизни людей и свободы в нашем общем европейском доме", – сообщил Зеленский.

Добавляется, что в рамках визита:

состоится встреча с балканскими лидерами на саммите "Украина — Балканы", на котором речь пойдет о координации европейской и евроатлантической интеграции, оборонном сотрудничестве и безопасности;

предусмотрены и отдельные переговоры по двусторонним вопросам;

глава государства встретится с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Ежедневно добавляем силы нашему государству, нашим воинам и нашему взаимодействию с партнерами", – подчеркнул президент.

Напомним, во время визита в Данию Владимир Зеленский метко пошутил о российских территориях. Так, лидер отметил, что готов поменять Белгород на членство в НАТО.

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