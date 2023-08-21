Зеленський прибув до Греції: яка мета візиту

На порядку денному, звісно, підтримка України.
Український президент прибув до Греції. Там передбачені зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, ґрунтовні переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом та грецькою делегацією.
Про це український президент Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі", – повідомив Зеленський.
Додається, що у межах візиту:
- відбудеться зустріч із балканськими лідерами на саміті "Україна – Балкани", на якому йтиметься про координацію європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонну співпрацю та безпеку;
- передбачені й окремі переговори щодо двосторонніх питань;
- глава держави зустрінеться із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Щодня додаємо сили нашій державі, нашим воїнам та нашій взаємодії з партнерами", – наголосив президент.
Нагадаємо, під час візиту до Данії Володимир Зеленський влучно пожартував про російські території. Так, лідер зазначив, що готовий поміняти Бєлгород на членство в НАТО.
Читайте також: