Зеленський прибув до Греції: яка мета візиту

Український президент прибув до Греції. Там передбачені зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, ґрунтовні переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом та грецькою делегацією.

Про це український президент Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський за 21 серпня: Фантастичні речі стають реальністю

"Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі", – повідомив Зеленський.

Додається, що у межах візиту:

відбудеться зустріч із балканськими лідерами на саміті "Україна – Балкани", на якому йтиметься про координацію європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонну співпрацю та безпеку;

передбачені й окремі переговори щодо двосторонніх питань;

глава держави зустрінеться із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Щодня додаємо сили нашій державі, нашим воїнам та нашій взаємодії з партнерами", – наголосив президент.

Нагадаємо, під час візиту до Данії Володимир Зеленський влучно пожартував про російські території. Так, лідер зазначив, що готовий поміняти Бєлгород на членство в НАТО.

Читайте також: