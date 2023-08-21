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Зеленський прибув до Греції: яка мета візиту

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Зеленський прибув до Греції: яка мета візиту

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

На порядку денному, звісно, підтримка України.

Український президент прибув до Греції. Там передбачені зустріч із президенткою Катеріною Сакелларопулу, ґрунтовні переговори з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом та грецькою делегацією.

Про це український президент Володимир Зеленський повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"Порядок денний – усе те, що можемо зробити разом для захисту життя людей і свободи в нашому спільному європейському домі", – повідомив Зеленський.

Додається, що у межах візиту:

  • відбудеться зустріч із балканськими лідерами на саміті "Україна – Балкани", на якому йтиметься про координацію європейської та євроатлантичної інтеграції, оборонну співпрацю та безпеку;
  • передбачені й окремі переговори щодо двосторонніх питань;
  • глава держави зустрінеться із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Щодня додаємо сили нашій державі, нашим воїнам та нашій взаємодії з партнерами", – наголосив президент.

Нагадаємо, під час візиту до Данії Володимир Зеленський влучно пожартував про російські території. Так, лідер зазначив, що готовий поміняти Бєлгород на членство в НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
751
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