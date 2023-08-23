Пригожин та його права рука загинули – російські ЗМП

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин загинув під час аварії літака у Тверській області. Повідомляється, що розбився й Дмитро Уткін, права рука ватажка найманців.

Про це повідомляє пропагандистський телеграм-канал "Царьград ТВ".

"Обидва – "двохсоті", – уточнило джерело росЗМП. Йдеться про те, що тіла вже впізнали. Також додається, що попереду – генетична експертиза.

Літак могли підірвати

Пропагандисти також заявляють, що літак з Пригожиним та Уткіним підірвали.

За попередньою інформацією, йдеться у повідомленні, літак, на борту якого перебував засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та його права рука Дмитро Уткін, було підірвано. Мовляв, ці дані підтвердило джерело комісії Росавіації.

Раніше зазначалося, що в середу, 23 червня, у Тверській області Росії впав літак. За даними російських ЗМП, він належав ватажку ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

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