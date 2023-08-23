"Такий вибух був!": очевидці розповіли про аварію літака, в якому міг бути Пригожин

Попередньо, розбився літак, у якому перебував очільник "вагнерівців".
Очевидці розповіли про те, що літак, у якому міг перебувати Євген Пригожин, вибухнув прямо у повітрі. Мовляв, було два потужні вибухи.
Відео оприлюднив пропагандистський телеграм-канал Baza.
"Кате, я не знаю, чи бачиш ти. Літак летів і вибухнув. Такий вибух був!", – говорять свідки інциденту.
"Збили, вибухнуло, падає"
Як повідомляє ворожий телеграм-канал, місцева жителька заявила, що літак буцімто "збили". Так, пролунало два вибухи. Джерела, пов'язані з російською владою, вважають, що однією з версій вибуху є "теракт".
Нагадаємо, в середу, 23 червня, у Тверській області Росії впав літак. За даними російських ЗМІ, він належав ватажку ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.
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