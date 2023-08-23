"Такий вибух був!": очевидці розповіли про аварію літака, в якому міг бути Пригожин

Очевидці розповіли про те, що літак, у якому міг перебувати Євген Пригожин, вибухнув прямо у повітрі. Мовляв, було два потужні вибухи.

Відео оприлюднив пропагандистський телеграм-канал Baza.

"Кате, я не знаю, чи бачиш ти. Літак летів і вибухнув. Такий вибух був!", – говорять свідки інциденту.

Очевидці розповіли про аварію літака з Пригожиним

"Збили, вибухнуло, падає"

Як повідомляє ворожий телеграм-канал, місцева жителька заявила, що літак буцімто "збили". Так, пролунало два вибухи. Джерела, пов'язані з російською владою, вважають, що однією з версій вибуху є "теракт".

Нагадаємо, в середу, 23 червня, у Тверській області Росії впав літак. За даними російських ЗМІ, він належав ватажку ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

Читайте також: