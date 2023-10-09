РФ може готуватися до конфліктів з країнами НАТО — ISW

Російська Федерація може готуватися до можливих конфліктів з країнами Балтії та НАТО.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

"Росія розвинула правові механізми реформування Ленінградського військового округу в рамках поточної широкомасштабної військової реформи", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що 8 жовтня на російському федеральному порталі проєктів нормативно-правових актів з'явився підготовлений Міністерством оборони Росії указ президента щодо позбавлення Північного флоту статусу "міжвидового стратегічного територіального об’єднання".

За інформацією росЗМІ, Північний флот може припинити бути окремою військово-адміністративною одиницею, рівною військовому округу. Тоді як його чотири регіони — Республіка Комі, Архангельська та Мурманська області, і Ненецький автономний округ — передадуть до складу реформованого Ленінградського військового округу.

Російський військовий аналітик Юрій Федоров заявив, що відновлення Ленінградського військового округу може означати ймовірну підготовку Росії до конфліктів з країнами Балтії та НАТО.

У грудні 2022 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував скасувати зміни 2010 та 2014 років і відновити Московський і Ленінградський військові округи на базі Західного військового округу. Також він підтвердив, що станом на серпень 2023 року ці військові округи активно формуються.

"Це рішення Міноборони РФ вказує на те, що Росія бачить потребу в реструктуризації своїх сил проти НАТО та ймовірної позиції на фінському кордоні попри те, що залишається незрозумілим, як Росія зможе мобілізувати, навчити та організувати ці сили в нові формування військового округу", - зазначили аналітики.

Раніше експерт Станіслав Желіховський заявив, що ймовірно Путін не наважиться на відкриту війну проти країн НАТО, проте діятиме гібридно, дестабізовуючи та ситуацію. Він додав, що якщо РФ все ж нападе на країни Балтії, то НАТО боротиметься за них. Але це дасть можливість РФ диктувати свої умови на домінантних умовах.

Читайте також: