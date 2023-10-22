РФ опрокидывает диверсантов сразу в три украинских области: подробности

Вражеские диверсанты применяют ДРГ и по гражданскому населению этих областей.

Страна-агрессорка РФ опрокидывает своих диверсантов сразу в три украинских области. Речь идет о Сумщине, Харьковщине и Черниговщине.

Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы – Украина".

Отмечается, что основной задачей диверсантов является выявление местоположений Сил обороны Украины, они также открывают огонь по автомобилям, двигающимся в приграничных районах.

"Больше всего таких случаев фиксируется на границе с Россией в пределах Сумской области, периодически в пределах Харьковской области, за последнее время меньше по Черниговщине. Собственно, ДРГ – это те группы, которые пытаются разоблачить места расположения Сил обороны Украины, где находятся подразделения и ГНСУ, и ВСУ, и Нацгвардии", – сказал он.

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Несмотря на это, вражеские диверсанты применяют ВРГ и по гражданскому населению этих областей.

"Это также угроза и местным жителям, ведь диверсанты открывают огонь по автомобилям, которые двигаются в пограничные. Они не разбирают, будь то военные или гражданские", — констатировал спикер ГНСУ.

Добавим, кафиры опрокидывают на Таврическое направление военных с территории РФ из-за больших потерь в личном составе.

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