Куриные кармашки с овощами

Если обычное куриное филе приелось, а хочется чего-то вкусного и необычного, то приготовьте филе, запеченное с начинкой из томатов и сыра. В горячем виде куриные кармашки могут быть основным мясным блюдом, а если охладить и тонко нарезать, вы получите великолепную закуску.