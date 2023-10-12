Куриные кармашки с овощами

Если обычное куриное филе приелось, а хочется чего-то вкусного и необычного, то приготовьте филе, запеченное с начинкой из томатов и сыра. В горячем виде куриные кармашки могут быть основным мясным блюдом, а если охладить и тонко нарезать, вы получите великолепную закуску.
Ингредиенты
- куриные грудки
- 1 кг
- помидор
- 2 шт
- сыр твердый
- 150 г
- чеснок
- 3 зубчика
- соевый соус
- 7 ст. л.
- мед
- 1, 5 ч. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Сделайте кармашек в филе: положите филе на поверхность стола, прижмите ладонью мясо и острым ножом аккуратно сделайте прорезь сбоку.
- Маринад: смешайте чеснок, выдавленный через пресс, соевый соус, мед, перец, немного соли и растительное масло. Перемешайте. Обмажьте куриные грудки со всех сторон, чтобы маринад попал и в кармашки. Оставьте мариноваться при комнатной температуре от 30 минут до двух часов.
- Твердый сыр и помидоры нарежьте тонкими пластинками. Вставьте их в надрезы филе.
- Уложите куриную грудку в форму для запекания. Смажьте со всех сторон оставшимся маринадом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30-35 минут. Мясо периодически поливайте выделившемся соком.
Советы:
- Для запекания можно использовать индюшиное филе.
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