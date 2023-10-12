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Куриные кармашки с овощами

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
85 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
507
Время на прочтение
1 мин
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Куриные кармашки с овощами

Куриные кармашки с овощами / Фото: Credits

Если обычное куриное филе приелось, а хочется чего-то вкусного и необычного, то приготовьте филе, запеченное с начинкой из томатов и сыра. В горячем виде куриные кармашки могут быть основным мясным блюдом, а если охладить и тонко нарезать, вы получите великолепную закуску.

Ингредиенты

куриные грудки
1 кг
помидор
2 шт
сыр твердый
150 г
чеснок
3 зубчика
соевый соус
7 ст. л.
мед
1, 5 ч. л.
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. Куриное филе вымойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Сделайте кармашек в филе: положите филе на поверхность стола, прижмите ладонью мясо и острым ножом аккуратно сделайте прорезь сбоку.
  3. Маринад: смешайте чеснок, выдавленный через пресс, соевый соус, мед, перец, немного соли и растительное масло. Перемешайте. Обмажьте куриные грудки со всех сторон, чтобы маринад попал и в кармашки. Оставьте мариноваться при комнатной температуре  от 30 минут до двух часов.
  4. Твердый сыр и помидоры нарежьте тонкими пластинками. Вставьте их в надрезы филе.
  5. Уложите куриную грудку  в форму для запекания. Смажьте со всех сторон оставшимся маринадом.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 30-35 минут. Мясо периодически поливайте выделившемся соком.

Советы: 

  • Для запекания можно использовать индюшиное филе.

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Дата публикации
Просмотры
507
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