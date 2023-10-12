Курячі кишеньки з овочами

Якщо звичайне куряче філе набридло, а хочеться чогось смачного й незвичайного, приготуйте філе, запечене з начинкою з томатів і сиру. В гарячому вигляді курячі кишеньки можуть бути основною м'ясною стравою, а якщо охолодити й тонко нарізати їх, ви отримаєте чудову закуску.