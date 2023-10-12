Курячі кишеньки з овочами

Якщо звичайне куряче філе набридло, а хочеться чогось смачного й незвичайного, приготуйте філе, запечене з начинкою з томатів і сиру. В гарячому вигляді курячі кишеньки можуть бути основною м'ясною стравою, а якщо охолодити й тонко нарізати їх, ви отримаєте чудову закуску.
Інгредієнти
- курячі грудки
- 1 кг
- помідор
- 2 шт.
- сир твердий
- 150 г
- часник
- 3 зубки
- соєвий соус
- 7 ст. л.
- мед
- 1,5 ч. л.
- рослинна олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Куряче філе вимийте та обсушіть паперовим рушником.
- Зробіть у філе кишеньку: покладіть м'ясо на поверхню столу, притисніть його долонею і гострим ножем акуратно зробіть збоку надріз.
- Маринад: змішайте часник, вичавлений через прес, соєвий соус, мед, перець, трохи солі та олію. Перемішайте. Обмастіть курячі грудки з усіх боків, щоб маринад потрапив і до кишеньок. Залиште маринуватися за кімнатної температури від 30 хвилин до двох годин.
- Твердий сир і помідори наріжте тонкими пластинками. Вставте їх у надрізи філе.
- Покладіть курячу грудку до форми для запікання. Змастіть з усіх боків маринадом, що залишився.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 30-35 хвилин. М'ясо періодично поливайте соком, який виділяється.
Поради:
- Для запікання можна використовувати індиче філе.
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