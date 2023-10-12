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Курячі кишеньки з овочами

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
85 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
480
Час на прочитання
1 хв
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Курячі кишеньки з овочами

Курячі кишеньки з овочами / Фото: Credits

Якщо звичайне куряче філе набридло, а хочеться чогось смачного й незвичайного, приготуйте філе, запечене з начинкою з томатів і сиру. В гарячому вигляді курячі кишеньки можуть бути основною м'ясною стравою, а якщо охолодити й тонко нарізати їх, ви отримаєте чудову закуску.

Інгредієнти

курячі грудки
1 кг
помідор
2 шт.
сир твердий
150 г
часник
3 зубки
соєвий соус
7 ст. л.
мед
1,5 ч. л.
рослинна олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Куряче філе вимийте та обсушіть паперовим рушником.
  2. Зробіть у філе кишеньку: покладіть м'ясо на поверхню столу, притисніть його долонею і гострим ножем акуратно зробіть збоку надріз.
  3. Маринад: змішайте часник, вичавлений через прес, соєвий соус, мед, перець, трохи солі та олію. Перемішайте. Обмастіть курячі грудки з усіх боків, щоб маринад потрапив і до кишеньок. Залиште маринуватися за кімнатної температури від 30 хвилин до двох годин.
  4. Твердий сир і помідори наріжте тонкими пластинками. Вставте їх у надрізи філе.
  5. Покладіть курячу грудку до форми для запікання. Змастіть з усіх боків маринадом, що залишився.
  6. Випікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 30-35 хвилин. М'ясо періодично поливайте соком, який виділяється.

Поради:

  • Для запікання можна використовувати індиче філе.

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Дата публікації
Перегляди
480
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