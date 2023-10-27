Лідери країн Євросоюзу закликали Ізраїль та ХАМАС до діалогу

Лідери країн Європейського союзу закликали створювати "гуманітарні паузи" для жителів Сектора Гази, а також заявили про необхідність діалогу між бойовиками ХАМАС та Ізраїлем.

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Відповідний узгоджений текст був опублікований речницею голови Європейської ради Екатеріною Касінге.

У своїй заяві ледар ЄС засудили терористичні атаки бойовиків ХАМАС на цивільне населення та закликали звільнити всіх заручників. Також у тексті зазначається, що лідери країн Євросоюзу "рішуче підкреслюють право Ізраїлю захищати себе відповідно до міжнародного права і міжнародного гуманітарного права".

У питання гуманітарної кризи в регіоні Єврорада закликала до "постійного, швидкого, безпечного і безперешкодного" гуманітарного доступу для тих, хто її потребує, зокрема шляхом "гуманітарних коридорів і пауз для гуманітарних потреб".

Крім того, у заяві вказано, що Євросоюз підтримує вирішення арабо-ізраїльського конфлікту за принципом двох держав (тобто утворення Палестини) й "проведення міжнародної мирної конференції найближчим часом", що пропонувала Іспанія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило Росію після запрошення делегації ХАМАСу до Москви.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр енергетики держави Ізраїль Ісраель Кац заявив, що зараз триває Третя світова війна за участю Росії.

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