Лидеры стран Европейского союза призвали создавать "гуманитарные паузы" для жителей Сектора Газы, а также заявили о необходимости диалога между боевиками ХАМАС и Израилем.

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Соответствующий согласованный текст был опубликован спикером председателя Европейского совета Екатериной Касинге.

В своем заявлении лентяй ЕС осудили террористические атаки боевиков ХАМАС на гражданское население и призвали освободить всех заложников. Также в тексте отмечается, что лидеры стран Евросоюза "решительно подчеркивают право Израиля защищать себя в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом".

В вопросе гуманитарного кризиса в регионе Евросовет призывал к "постоянному, быстрому, безопасному и беспрепятственному" гуманитарному доступу для нуждающихся, в частности путем "гуманитарных коридоров и пауз для гуманитарных нужд".

Кроме того, в заявлении указано, что Евросоюз поддерживает разрешение арабо-израильского конфликта по принципу двух государств (т.е. образования Палестины) и "проведение международной мирной конференции в ближайшее время", которую предлагала Испания.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Израиля осудило Россию по приглашению делегации ХАМАС в Москву.

Кроме того, мы ранее информировали, что министр энергетики государства Израиль Исраэль Кац заявил, что сейчас идет Третья мировая война с участием России.

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