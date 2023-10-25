Українські пілоти здійснили перші польоти на F-16

Очікується, що навчання на авіабазі у США триватиме кілька місяців.

Українські пілоти розпочали навчання на авіабазі Національної гвардії Арізони, здійснивши перші польоти на винищувачах F-16.

Про це повідомило в середу, 25 жовтня, видання Air & Space Forces Magazine з посиланням на неназваного представника ВПС США.

"Програма навчання буде відповідати базовим знанням і навичкам кожного пілота і, як очікується, триватиме кілька місяців", - йдеться в опублікованій заяві.

Про перші польоти з посиланням на представника американських повітряних сил повідомила також кореспондентка Politico Лара Селігман.

"У середу, 25 жовтня, українські пілоти вже приступили до польотів на F-16. До цього вони вчилися на тренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака", - написала вона.

Відомо, що навчання відбуваються у підрозділі Національної гвардії Арізони — 162-му крилі (162 WG). Це єдиний підрозділ ВПС США, якому доручено навчання іноземних пілотів на F-16.

Видання відзначило, що типовий курс навчання на F-16 триває близько шести місяців, проте раніше офіційні особи США відзначили, що українські пілоти навряд чи будуть дотримуватися стандартної моделі.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua детально розповів, як у США та Європі українські пілоти готуються до навчань на літаках F-16.

Читайте також: