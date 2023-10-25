Украинские пилоты совершили первые полеты на F-16

Ожидается, что обучение на авиабазе в США продлится несколько месяцев.

Украинские пилоты начали обучение на авиабазе Национальной гвардии Аризоны, совершив первые полеты на истребителях F-16.

Об этом сообщило в среду, 25 октября, издание Air&Space Forces Magazine со ссылкой на неназванного представителя ВВС США.

"Программа обучения будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев", — говорится в опубликованном заявлении.

О первых полетах со ссылкой на представителя американских воздушных сил сообщила также корреспондентка Politico Лара Селигман.

"В среду, 25 октября, украинские пилоты уже приступили к полетам на F-16. До этого они учились на тренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета", — написала она.

Известно, что учения проходят в подразделении Национальной гвардии Аризоны — 162-м крыле (162 WG). Это единственное подразделение ВВС США, которому поручено обучение иностранных пилотов на F-16.

Издание отметило, что типичный курс обучения на F-16 длится около шести месяцев, однако ранее официальные лица США отметили, что украинские пилоты вряд ли будут соблюдать стандартную модель.

Напомним, ранее ТСН.ua подробно рассказал, как в США и Европе украинские пилоты готовятся к учениям на самолетах F-16.

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