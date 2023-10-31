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60-летняя Деми Мур в бикини ошеломила стройной и подтянутой фигурой

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
3597
Время на прочтение
2 мин
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60-летняя Деми Мур в бикини ошеломила стройной и подтянутой фигурой

Деми Мур / Фото: instagram.com/demimooreofficial

Звезда Голливуда рассказала о своем путешествии в Гранд-Каньон.

Популярная американская актриса Деми Мур посветила стройной и подтянутой фигурой в бикини.

Знаменитость поделилась откровенным снимком в Instagram и сразу же произвела фурор в Сети. На фото 60-летняя Деми Мур стояла под водопадом в черном купальнике. Актриса ошеломила своей стройной фигурой и накачанным телом.

Путешествие Деми Мур в Гранд-Каньон / © instagram.com/demimooreofficial
Путешествие Деми Мур в Гранд-Каньон / Фото: instagram.com/demimooreofficial

Кстати, снимок был сделан во время путешествия Деми Мур Гранд-Каньоном. Актриса рассказала, что ездила на отдых еще в сентябре. Знаменитость познакомилась тогда с замечательными людьми, с которым планирует и дальше поддерживать связь. Мур призналась, что много чего переосмыслила и сделала для себя важные выводы во время путешествия.

Путешествие Деми Мур в Гранд-Каньон / © instagram.com/demimooreofficial
Путешествие Деми Мур в Гранд-Каньон / Фото: instagram.com/demimooreofficial

"Еще в сентябре я путешествовала по Гранд-Каньону, что расположен в середине течения реки Колорадо. Рядом со мной было много хороших людей. Мы смеялись, плакали и формировали связи на всю жизнь, которые я буду держать близко к своему сердцу всегда. Я никогда по-настоящему не смогу описать, как это погружение в природу повлияло на меня", — призналась знаменитость.

Путешествие Деми Мур в Гранд-Каньон / © instagram.com/demimooreofficial
Путешествие Деми Мур в Гранд-Каньон / Фото: instagram.com/demimooreofficial

Напомним, недавно дочь ведущей Оли Фреймут в США похвасталась стройной фигурой в купальнике. Злата засветила пышные формы и подтянутое тело.

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Дата публикации
Просмотры
3597
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