В Україні почала зростати ціна на цибулю

В Україні почала зростати ціна на якісну цибулю.

Про це йдеться на порталі EastFruit.

На поточному тижні українські фермери отримали можливість підвищити відпускні ціни на ріпчасту цибулю, повідомляють аналітики проєкту EastFruit. Основною причиною подорожчання стало підвищення попиту в даному сегменті.

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Водночас аналітики проєкту підкреслюють, що зростання цін відзначається виключно в сегменті продукції високої якості. Сьогодні якісну цибулю українські господарства пропонують до продажу по 10-15 грн/кг ($0,28-0,42/кг), що в середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Основною причиною зростання цін на цибулю експерти проєкту називають збільшення попиту на цю продукцію і загальне зниження пропозиції некондиційної цибулі в місцевих господарствах, яку фермери готові відвантажувати за мінімальними цінами.

Якщо ще тижнем раніше стабільний попит мала тільки цибуля високої якості, пропозиція якої була невеликою, зважаючи на бажання фермерів дочекатися вищих цін, то вже сьогодні активно реалізується і менш якісна продукція.

Додамо, що наразі якісна ріпчаста цибуля на українському ринку коштує в середньому на 45% дешевше, ніж на початку листопада 2022 року. Водночас багато господарств мають намір і далі підвищувати відпускні ціни в даному сегменті, за умови збереження поточних темпів збуту.

Нагадаємо, в Україні вже найближчим часом здорожчають овочі та фрукти, вартість підвищуватиметься щомісяця.

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