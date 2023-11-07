В Украине начала расти цена на лук

В Украине начала расти цена на качественный лук.

Об этом идет речь на портале EastFruit.

На этой неделе украинские фермеры получили возможность повысить отпускные цены на репчатый лук, сообщают аналитики проекта EastFruit. Основной причиной подорожания стало повышение спроса в данном сегменте.

Также читайте Все очень серьезно: украинцев предупредили о самой тяжелой зиме в истории

В то же время, аналитики проекта подчеркивают, что рост цен отмечается исключительно в сегменте продукции высокого качества. Сегодня качественный лук украинские хозяйства предлагают к продаже по 10-15 грн/кг ($0,28-0,42/кг), что в среднем на 25% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Основной причиной роста цен на лук эксперты проекта называют увеличение спроса на эту продукцию и общее снижение предложения некондиционного лука в местных хозяйствах, которое фермеры готовы отгружать по минимальным ценам.

Если еще неделей ранее стабильный спрос имел только лук высокого качества, предложение которого было небольшим, учитывая желание фермеров дождаться более высоких цен, то уже сегодня активно реализуется и менее качественная продукция.

Качественный репчатый лук на украинском рынке стоит в среднем на 45% дешевле, чем в начале ноября 2022 года. В то же время многие хозяйства намерены и дальше повышать отпускные цены в данном сегменте, при сохранении текущих темпов сбыта.

Напомним, в Украине уже в ближайшее время подорожают овощи и фрукты, стоимость будет повышаться ежемесячно.

Читайте также: