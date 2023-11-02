Что будет с ценами в Украине дальше: у Минэкономики дали прогноз

Резкого повышения цен на ключевые продукты до конца 2023 года ожидать не стоит.

Война на Украине уже сформировала специфические условия функционирования потребительского рынка.

Об этом говорится в отчете Минэкономики.

По данным ведомства, в сентябре после двухмесячной дефляции потребительские цены вернулись к росту — на 0,5% по данным Госстата (-1,4% в августе и -0,6% в июле).

"В целом рост цен оставался в тренде, что соответствует показателям инфляционной динамики и таргетам мирного времени — с начала года потребительская инфляция составляет 3%, а годовые темпы замедлились до 7,1% (с 8,6% в предыдущем месяце)", — сказано в документе.

В Минэкономики отмечают, что в сентябре цены на товары и услуги выросли, но незначительно. А вот на продовольственном рынке наблюдалась дефляция (благодаря новому урожаю ситуация на рынке стабилизировалась), которая частично компенсировала инфляционную составляющую в определенных сегментах услуг и непродовольственного рынка.

"Сдержанный спрос военного времени мотивационной и миграционной природы при практическом постоянстве курсовых и монетарных условий обусловил возможность проявления "мирного" фактора — сезонности, которая в соответствии с календарным периодом и определила разнонаправленное движение цен в разных сегментах потребительского рынка", — отмечается в обзоре.

"В дальнейшем динамика потребительских цен будет зависеть прежде всего от возможности значительных изменений, в т.ч. форс-мажорной природы, в сложившихся условиях функционирования экономики. В случае их отсутствия, или при весьма незначительном их уровне, учитывая, что проявление сезонности не нарушены, по всей вероятности, темпы роста цен будут в пределах, характерных для последних мирных лет", — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Украине уже в ближайшее время подорожают овощи и фрукты, стоимость будет повышаться ежемесячно.

По данным НБУ, темпы потребительской инфляции в Украине за последний месяц лета замедлились до 8,6%.

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