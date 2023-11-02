Що буде з цінами в Україні далі: у Мінекономіки дали прогноз

Різкого підвищення цін на ключові продукти харчування до кінця 2023 року очікувати не варто.

Війна в Україні вже сформувала специфічні умови функціонування споживчого ринку.

Про це йдеться у звіті Мінекономіки.

За даними відомства, у вересні після двомісячної дефляції споживчі ціни очікувано повернулися до зростання — на 0,5% за даними Держстату (-1,4% у серпні та -0,6% у липні).

"Загалом зростання цін залишалося в тренді, що відповідає показникам інфляційної динаміки та таргетам мирного часу — від початку року споживча інфляція становить 3%, а річні темпи сповільнилися до 7,1% (з 8,6% попереднього місяця)", — сказано в документі.

У Мінекономіки зазначають, що у вересні ціни на товари та послуги зросли, але незначно. А от на продовольчому ринку спостерігалася дефляція (завдяки новому врожаю ситуація на ринку стабілізувалася), яка частково компенсувала інфляційну складову в певних сегментах послуг і непродовольчого ринку.

"Стриманий попит воєнного часу мотиваційної та міграційної природи за практичної сталості курсових і монетарних умов зумовив можливість прояву "мирного" фактора — сезонності, що відповідно до календарного періоду й визначила різноспрямований рух цін у різних сегментах споживчого ринку", — зазнчається в огляді.

"Надалі динаміка споживчих цін залежатиме насамперед від можливості значних змін, у т.ч. форс-мажорної природи, у сформованих умовах функціонування економіки. У разі їх відсутності, або ж за вельми незначного їхнього рівня, з огляду на те, що прояв сезонності не порушено, цілком ймовірно, темпи зростання цін будуть у межах, характерних для останніх мирних років", — підкреслили у відомстві.

Раніше стало відомо, що в Україні вже найближчим часом здорожчають овочі та фрукти, вартість підвищуватиметься щомісяця.

За даними НБУ, темпи споживчої інфляції в Україні в останній місяць літа сповільнилися до 8,6%.

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