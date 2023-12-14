ПВО сбивает почти все: Жданов объяснил, зачем РФ продолжает атаковать Киев

Российская армия продолжает атаковать Киев, несмотря на то, что он надежно защищен. Дело в том, что во время группового ракетного удара остается вероятность того, что система ПВО пропустит хотя бы одну цель.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Во-вторых, если мы посмотрим на сообщение Генштаба РФ после прошлого удара, "глашатай" Коношенков доложил, что ракетным ударом был уничтожен командный пункт и пять пусковых установок Patriot. То есть, они считают, что под Киевом большей части комплекса, а главное командного пункта, нет. Что он сегодня не способен вести разведку и перехватывать ракеты. Потому они повторили удар. Я думаю, что они и дальше будут повторять”, — говорит Олег Жданов.

По его словам, российская разведка может "не дорабатывать". То есть в РФ не знают, что не попали в Patriot, и пока они не убедятся в этом – будут бить.

“Или все же они бьют на "русский авось”. И эта версия, на мой взгляд, более вероятна. Есть ракеты — будем бить, нет ракет — не бьем. И обратите внимание, что они крылатые ракеты по Киеву не желают применять. Понимают, что они не доходят. "Шахеды", как отвлекающий маневр, их не жалко. А с баллистикой они начали нас тренировать”, — говорит Олег Жданов.

Кроме того, по словам Олега Жданова, в таких ударах остается военная составляющая, ведь Киев – это огромный военный хаб.

"Здесь также присутствует внешнеполитическая составляющая — посольства вернулись в Киев. Кстати, это один из разведывательных признаков успеваемости российских ракетных ударов. Если бы они были успешны и комплекс Patriot они действительно уничтожили, то я думаю, что посольство США или британское посольство, немецкое потихоньку упаковывало чемоданы во Львов. Если этого не происходит, значит все хорошо”, — рассказал Олег Жданов.

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по Киеву в ночь на 13 декабря. Около трех часов враг выпустил, по предварительной информации, десять баллистических ракет С-400, которые не применял по столице почти год.

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