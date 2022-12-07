Хорватия – Бразилия: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала ЧМ-2022

"Селесао" будут бороться за выход в полуфинал с Модричем и Ко.
В пятницу, 9 декабря, в заключительном матче 1/4 финала чемпионата мира-2022 по футболу сборная Хорватии сыграет с Бразилией.
Поединок состоится на стадионе "Эдьюкейшн Сити Стедиум" в Эль-Райяне. Начало встречи – в 17.00 по киевскому времени.
Хорватия начала Мундиаль ничьей против Марокко (0:0), затем разгромила Канаду (4:1) и разошлась миром с бельгийцами (0:0). В итоге "клетке" заняли второе место в группе. В 1/8 финала хорваты в серии пенальти победили команду Японии.
Бразильцы досрочно вышли в плей-офф после двух побед на старте турнира – команда Тите нанесла поражение сербам (2:0) и швейцарцам (1:0). Сенсационное поражение в последнем туре от Камеруна (1:0) не помешало "селесао" занять первое место в группе. На старте плей-офф сборная Бразилии легко разобралась с Южной Кореей (4:1).
Где смотреть матч Хорватия – Бразилия
На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать по региональным каналам Общественного, сайт Общественное Спорт и видеосервис MEGOGO.
Текстовая онлайн-трансляция матча Хорватия – Бразилия будет доступна на нашем сайте.
Прогнозы букмекеров на матч Хорватия – Бразилия
Фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают бразильцев. По их победе в основное время можно поставить с коэффициентом 1,37. Ничья – 5,00. Вероятность успеха хорватов после двух таймов игры оценивается коэффициентом 9,60.
На проход "селесао" в 1/2 финала принимаются ставки с коэффициентом 1,16. Итоговый триумф Хорватии – 5,70.
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