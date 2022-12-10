Почему Путин стал чаще вылезать из бункера: американские журналисты назвали причину

Путин хотел продемонстрировать, что "он здоров, бдителен и контролирует ситуацию",

За последнюю неделю глава Кремля Владимир Путин часто появляется на публике и делает ряд заявлений. Американские журналисты предполагают, что основной "месседж" таких появлений — показать миру, что "я все еще главный".

Об этом говорится в статье The New York Times.

Как отмечает влиятельное американское издание, давая ряд выступлений российский президент хотел продемонстрировать, что "он здоров, бдителен и контролирует ситуацию", опроверг новости о проблемах со здоровьем и неудаче его армии в Украине.

Заметим, в течение недели глава Кремля почти каждый день выходит в публичное пространство. В понедельник, 5 декабря, Путин посетил Крымский мост, разрушенный взрывом в начале октября этого года. Здесь он поговорил со строителями и проехался по мосту, управляя немецким "Мерседесом".

7 декабря российский диктатор провел в Кремле встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и прав человека, где снова поразмышлял о результатах войны в Украине, положении армии РФ и снова угрожает применить ядерное оружие.

В пятницу, 9 декабря, он выступил перед своими пропагандистами с бокалом шампанского в руках и рассказал, почему РФ обстреливает энергосистему Украины.

Застанет ли Путин трибунал за свои зверские преступления против Украины

Читайте также: