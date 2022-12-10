Роналду розплакався після вильоту Португалії з ЧС-2022 (відео)

Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду емоційно відреагував на виліт збірної Португалії з чемпіонату світу-2022. У 1/4 фіналу підопічні Фернанду Сантуша мінімально поступилися збірній Марокко.

Футболіст залишив поле зі сльозами на очах.

It hurts me to see Ronaldo like this man pic.twitter.com/MbRGnTcRO2 — WolfRMFC (@WolfRMFC) December 10, 2022

Зазначимо, що Роналду розпочав гру на лаві запасних. Форвард вийшов на 51-й хвилині, але врятувати команду не зміг, завдавши лише одного удару по воротах марокканців.

Чемпіонат світу в Катарі став п'ятим у кар'єрі 37-річного Роналду і цілком ймовірно, що останній.

Нагадаємо, збірна Марокко вибила з нинішнього Мундіалю вже другого представника Піренейського півострова. В 1/8 фіналу підопічні Валіда Реграгі в серії пенальті перемогли Іспанію.

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