Варшава отказывается от новогодних празднований в знак солидарности с Украиной

Власти призвали жителей Варшавы не использовать петарды и фейерверки в новогоднюю ночь, чтобы не напоминать беженцам из Украины о войне

Власти Варшавы приняли решение не проводить в этом году новогодние празднования, учитывая, что сейчас продолжается российская агрессия против Украины.

Об этом сообщила спикер мэрии Варшавы Моника Беут, сообщает Tvn24.pl.

Она отметила, что сейчас в Украине продолжается кровавая война, из-за которой ежедневно гибнут люди. "Поэтому сейчас не тот климат, который бы вдохновлял организовывать такие особенные, радостные события", — отметила Беут.

Также она заявила, что городу ограничили расходы из-за энергетического кризиса, особенно это касается развлекательных мероприятий.

Кроме того, Беут призвала жителей Варшавы не использовать петарды и фейерверки в новогоднюю ночь, поскольку это может вызвать у проживающих в городе украинцев ассоциации со страшной войной.

Такую инициативу поддержал и Совет столицы Польши, который также призывал горожан обойтись без пиротехнических средств.

Напомним, ранее сообщалось, что Польше праздничный стол к Новому 2023 году обойдется украинским гражданам, временно вынужденным проживать в соседней стране из-за агрессии РФ, в 2 422 гривны, в Украине стоимость застолья достигнет — 2 476 грн.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинских беженцев в Польше стало меньше. Летом граждан Украины, которые из-за полномасштабной войны были вынуждены покинуть свои дома, было в Польше 1,4 миллиона, сейчас – 950 тысяч.

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