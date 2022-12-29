В Одессе демонтировали памятники Суворову и Екатерине II

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что это действительно историческое событие
В Одессе местные власти завершили демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
Сообщается, что памятник Суворову был демонтирован в поселке Котовского.
"Согласно решению сессии городского совета в Одессе был демонтирован памятник А. Суворову", — говорится в сообщении.
Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что это действительно историческое событие.
"Наконец-то памятник российской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован. Спасибо жителям Одессы, которые выразили свою позицию, что российскому имперскому наследию не место в современной, правовой, демократической Украине. Спасибо депутатам Одесского городского совета за то, что приняли правильное решение”, – отметил Марченко.
В начале ноября в Одессе памятник Екатерине II огородили заграждением, а на скульптуру натянули черный пакет. У мемориала разместили объявления, что памятник российской императрице готовят к демонтажу.
В Одессе провели голосование – большинство горожан поддержали демонтаж памятника "Учредителям Одессы".
30 ноября городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос памятника
28 декабря днем памятник Екатерине II начали доставать из заграждения. Екатерину и четырех ее фаворитов перенесут в местный художественный музей.