В Одессе демонтировали памятники Суворову и Екатерине II

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что это действительно историческое событие

В Одессе местные власти завершили демонтаж памятников российской императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Сообщается, что памятник Суворову был демонтирован в поселке Котовского.

"Согласно решению сессии городского совета в Одессе был демонтирован памятник А. Суворову", — говорится в сообщении.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко заявил, что это действительно историческое событие.

"Наконец-то памятник российской императрице Екатерине в Одессе был демонтирован. Спасибо жителям Одессы, которые выразили свою позицию, что российскому имперскому наследию не место в современной, правовой, демократической Украине. Спасибо депутатам Одесского городского совета за то, что приняли правильное решение”, – отметил Марченко.

В начале ноября в Одессе памятник Екатерине II огородили заграждением, а на скульптуру натянули черный пакет. У мемориала разместили объявления, что памятник российской императрице готовят к демонтажу.

В Одессе провели голосование – большинство горожан поддержали демонтаж памятника "Учредителям Одессы".

30 ноября городской совет Одессы проголосовал за демонтаж и перенос памятника

28 декабря днем памятник Екатерине II начали доставать из заграждения. Екатерину и четырех ее фаворитов перенесут в местный художественный музей.

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