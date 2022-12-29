Российские оккупанты ночью атаковали пригород Запорожья

В данный момент уточняется информация о пострадавших и повреждениях
Российские агрессоры атаковали пригород Запорожья ночью на 29 декабря.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"Проклятые рашисты снова цинично атаковали пригород Запорожья", — написал он.
Сообщается, что оккупанты нанесли удары по двум селам возле Запорожья.
В данный момент уточняется информация о пострадавших и повреждениях.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области вечером, 28 декабря, ВСУ сбили пять иранских дронов Shahed-136.
Кроме того, мы ранее информировали, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что вечером, 28 декабря, удалось сбить много иранских дронов Shahed-136 над территорией области.
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