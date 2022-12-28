Эксперт объяснил, что мешает ВСУ продвинуться в глубь Луганщины

Одним из факторов, препятствующих деоккупации значительных территорий Луганской области, являются неблагоприятные погодные условия.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, Луганщина сегодня является плацдармом, где наиболее сформированы условия для контрнаступления, но препятствуют этому погодные условия — достаточно теплая зима.

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“Это важный фактор на этом участке, потому что контрнаступательные действия ВСУ будут происходить в болотистой местности. Такие действия с привлечением мобильных штурмовых подразделений могут тормозиться, а мы должны действовать быстро иногда даже дерзко. Как в Харьковской области, когда за полторы недели было освобождено 8,5 тысячи квадратных километров”, — отметил эксперт.

Коваленко подчеркнул, что повторить "харьковский" сценарий в Луганской области вполне реально.

“Мы можем освободить территории от Сватово до Старобельска. Но погодные условия оказывают влияние. Нужны морозы, чтобы значительно повысить эффективность наших действий", – резюмировал он.

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