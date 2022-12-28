Експерт пояснив, що заважає ЗСУ просунутися вглиб Луганщини

Одним із факторів, який наразі перешкоджає деокупації значних територій Луганської області, є несприятливі погодні умови.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, Луганщина сьогодні є тим плацдармом, де найбільш сформовані умови для контрнаступу, але перешкоджають цьому погодні умови — доволі тепла зима.

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“Це важливий фактор на цій ділянці, тому що контрнаступальні дії ЗСУ будуть відбуватися в болотистій місцевості. Такі дії із залученням мобільних штурмових підрозділів можуть гальмуватися, а ми повинні діяти швидко іноді навіть зухвало. Як у Харківській області, коли за півтора тижня було звільнено 8,5 тисяч квадратних кілометрів”, - зауважив експерт.

Коваленко підкреслив, що повторити “харківський” сценарій на Луганщині цілком реально.

“Ми можемо звільнити території від Сватово до Старобільська. Але погодні умови мають вплив. Потрібні морози, щоб значно підвищити ефективність наших дій”, - резюмував він.

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