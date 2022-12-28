ОКО за ОКО: кошти на 10 комплексів ШАРК зібрано

Розвідкомплекси вже дуже чекають на передовій.

Мережа ОККО і фонд «Повернись живим» у рамках спільної ініціативи «ОКО за ОКО» вже акумулювали 130 млн грн на придбання 10 новітніх безпілотних розвідувальних комплексів «ШАРК» для ЗСУ.

Усього ж ініціатори проєкту планують закупити та передати захисникам України 25 таких комплексів загальною вартістю 325 мільйонів гривень. У цю суму входитиме закупівля: 25 авто з пунктом управління комплексами; 75 безпілотних літальних апаратів та 25 пускових установок. Як зазначають у фонді, розвідкомплекси дуже чекають на передовій.

Нагадаємо, з початку листопада мережа ОККО гривню з кожного літра пального PULLS 95/DIESEL перераховує на закупівлю розвідкомплексів «ШАРК». Підтримати проєкт можна також і через спеціальний рахунок «Повернись живим».