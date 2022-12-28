ОКО за ОКО: средства на 10 комплексов ШАРК собраны

Разведкомплексы уже очень ждут на передовой.

Сеть ОККО и фонд «Повернись живим» в рамках совместной инициативы «ОКО за ОКО» уже аккумулировали 130 млн грн на приобретение 10 новейших беспилотных разведывательных комплексов «ШАРК» для ВСУ.

Всего инициаторы проекта планируют закупить и передать защитникам Украины 25 таких комплексов общей стоимостью 325 миллионов гривен. В эту сумму будет входить закупка: 25 автомобилей с пунктом управления комплексами; 75 беспилотных летательных аппаратов и 25 пусковых установок. Как отмечают в фонде, разведкомплексы очень ждут на передовой.

Напомним, с начала ноября сеть ОККО гривну с каждого литра топлива PULLS 95/DIESEL перечисляет на закупку разведкомплексов «ШАРК». Поддержать проект можно также через специальный счет «Повернись живим».