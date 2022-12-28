Над Днепропетровщиной ПВО сбила пять Shahed-136: что известно

Россия снова атаковала Украину дронами.
В Днепропетровской области вечером, 28 декабря, ВСУ сбили пять иранских дронов Shahed-136.
Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восход".
"На Днепропетровщине подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены пять БПЛА противника (вероятно Шахеды). Сохраняем праздничное настроение!", — говорится в сообщении.
Напомним, вечером, 28 декабря, Виталий Ким сообщил, что есть угроза ударов иранскими дронами-камикадзе. После этого в некоторых регионах Украины раздалась воздушная тревога.
После этого в Днепре раздалось несколько взрывов. В городе работала ПВО. В настоящее время воздушная тревога продолжается.
Также Виталий Ким сообщил, что угроза ударов дронами сохраняется. Под угрозой – Умань и Одесса.
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