Над Днепропетровщиной ПВО сбила пять Shahed-136: что известно

В Днепропетровской области вечером, 28 декабря, ВСУ сбили пять иранских дронов Shahed-136.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восход".

"На Днепропетровщине подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены пять БПЛА противника (вероятно Шахеды). Сохраняем праздничное настроение!", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером, 28 декабря, Виталий Ким сообщил, что есть угроза ударов иранскими дронами-камикадзе. После этого в некоторых регионах Украины раздалась воздушная тревога.

После этого в Днепре раздалось несколько взрывов. В городе работала ПВО. В настоящее время воздушная тревога продолжается.

Также Виталий Ким сообщил, что угроза ударов дронами сохраняется. Под угрозой – Умань и Одесса.

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