Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Над Днепропетровщиной ПВО сбила пять Shahed-136: что известно

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2075
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Над Днепропетровщиной ПВО сбила пять Shahed-136: что известно

Фото: ТСН.ua

Россия снова атаковала Украину дронами.

В Днепропетровской области вечером, 28 декабря, ВСУ сбили пять иранских дронов Shahed-136.

Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восход".

"На Днепропетровщине подразделениями воздушного командования "Восток" уничтожены пять БПЛА противника (вероятно Шахеды). Сохраняем праздничное настроение!", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером, 28 декабря, Виталий Ким сообщил, что есть угроза ударов иранскими дронами-камикадзе. После этого в некоторых регионах Украины раздалась воздушная тревога.

После этого в Днепре раздалось несколько взрывов. В городе работала ПВО. В настоящее время воздушная тревога продолжается.

Также Виталий Ким сообщил, что угроза ударов дронами сохраняется. Под угрозой – Умань и Одесса.

Читайте также:

Обстрелы регионов 19 декабря: разбитые дома в Марганце и сбитые дроны над Днепром

Обстрелы регионов 19 декабря: разбитые дома в Марганце и сбитые дроны над Днепром

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2075
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация