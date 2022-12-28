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В Днепре слышны звуки взрывов: работает ПВО

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2054
Время на прочтение
1 мин
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В Днепре слышны звуки взрывов: работает ПВО

Фото: Associated Press

В городе объявлена воздушная тревога.

В Днепре в среду, 28 декабря, в 21:05 во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Взрыв в Днепре раздался во время воздушной тревоги, объявленной в 19:43. Предварительно – это могла быть работа системы ПВО. Всего в городе было слышно уже два взрыва.

"В Днепре работает ПВО по "мопедам", - сообщила пресс-секретарь воздушного командования "Восток" Ирена Баранова.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким 28 декабря в 19:43 предупредил об угрозе ударов по иранским дронам Shahed-136.

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Дата публикации
Просмотры
2054
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