В Днепре слышны звуки взрывов: работает ПВО

В городе объявлена воздушная тревога.
В Днепре в среду, 28 декабря, в 21:05 во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Взрыв в Днепре раздался во время воздушной тревоги, объявленной в 19:43. Предварительно – это могла быть работа системы ПВО. Всего в городе было слышно уже два взрыва.
"В Днепре работает ПВО по "мопедам", - сообщила пресс-секретарь воздушного командования "Восток" Ирена Баранова.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким 28 декабря в 19:43 предупредил об угрозе ударов по иранским дронам Shahed-136.
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