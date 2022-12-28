У Дніпрі чути звуки вибухів: працює ППО

У Дніпрі у середу, 28 грудня, ввечері під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вибух в Дніпрі пролунав під час повітряної тривоги, яку оголосили о 19:43. Попередньо - це могла бути робота системи ППО. Загалом у місті було чути вже два вибухи.

"У Дніпрі працює ППО по "мопедах", - повідомила речниця повітряного командування “Схід” Ірена Баранова.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 28 грудня о 19:43 попередив про загрозу ударів іранськими дронами Shahed-136.

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