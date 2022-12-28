Кім попередив про атаку іранськими дронами Shahed-136: "Чекаємо на мопеди"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім 28 грудня о 19:43 попередив про загрозу ударів іранськими дронами Shahed-136.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Чекаємо на мопеди", - написав Віталій Кім.

Зазначимо, що повітряну тривогу вже оголосили у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Іранські дрони на війні проти України

Восени Росія почала використовувати для ударів по Україні іранські дрони Shahed-136. Окупанти атакують ним цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Спочатку Іран заперечував передавання агресору своїх дронів, проте згодом визнав цей факт, заявивши, що це - "було ще до війни". Цю інформацію вже заперечили в США.

Після розголосу про постачання дронів Іран почав погрожувати Україні, мовляв "стратегічне терпіння цієї держави не безмежне".

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іран передав Росії нову партію дронів. Загалом терористи отримали 250 Shahed-136.

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