Ким предупредил об атаке иранскими дронами Shahed-136: "Ждем мопедов"

В некоторых областях Украины уже звучит воздушная тревога.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 28 декабря в 19:43 предупредил об угрозе ударов иранскими дронами Shahed-136.
Об этом он написал на своем телеграм-канале.
"Ждем мопедов", — написал Виталий Ким.
Отметим, что воздушная тревога уже объявлена в Днепропетровской и Донецкой областях.
Иранские дроны на войне против Украины
Осенью Россия начала использовать для ударов по Украине иранские дроны Shahed-136. Оккупанты атакуют ими гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Сначала Иран отрицал передачу агрессору своих дронов, однако впоследствии признал этот факт, заявив, что это "было еще до войны". Эту информацию уже опровергли в США.
После огласки о поставках дронов Иран начал угрожать Украине, мол, "стратегическое терпение этого государства не безгранично".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иран передал России новую партию дронов. В общей сложности террористы получили 250 Shahed-136.
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