"Челси" объявил о переходе забивного нападающего из Норвегии

20-летний футболист присоединится к команде в начале 2023 года.
Лондонский "Челси" подписал нападающего норвежского "Мольде" Давида Датро Фофана.
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Форвард присоединится к "синим" с 1 января 2023 года.
Детали соглашения не сообщаются. СМИ писали, что лондонцы заплатят за футболиста 12 миллионов евро. "Челси" договорились о трансфере раньше и ждали результатов медосмотра игрока.
- 20-летний ивуариец в этом сезоне забил 21 гол и отдал семь результативных передач за "Мольде" в 37 встречах во всех турнирах.
- "Челси" находится на 8 месте с 24 очками после 15 туров.
Напомним, что защитник лондонского "Челси" Рис Джеймс получил травму колена в матче 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Борнмута".
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