В Одесі демонтували пам’ятники Суворову та Катерині II

Голова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що це дійсно історична подія

В Одесі місцева влада завершила демонтаж памʼятника російської імператриці Катерини II та полководця Олександра Суворова.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Повідомляється, що памʼятник Суворову був демонтований у селищі Котовського.

“Згідно з рішенням сесії міської ради в Одесі було демонтовано пам’ятник О. Суворову”, – йдеться у повідомленні.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що це дійсно історична подія.

"Нарешті пам’ятник російській імператриці Катерині в Одесі був демонтований. Дякую мешканцям Одеси, які висловили свою позицію, що російській імперській спадщині не місце в сучасній, правовій, демократичній Україні. Дякую депутатам Одеської міської ради за те, що ухвалили правильне рішення”, - зазначив Марченко.

На початку листопада в Одесі пам'ятник Катерині ІІ обгородили загородженням, а на скульптуру натягнули чорний пакет. Біля меморіалу розмістили оголошення про те, що пам'ятник російській імператриці готують до демонтажу.

В Одесі провели голосування – більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника "Засновникам Одеси".

30 листопада, міська рада Одеси проголосувала за демонтаж та перенесення пам'ятника

28 грудня вдень пам'ятник Катерині ІІ почали діставати із загородження. Катерину та чотирьох її фаворитів перенесуть до місцевого художнього музею.

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