Франція створить фонд на 200 млн євро для військової підтримки України

У Парижі запевнили, що були і будуть надійним постачальником зброї в Україну

Франція створить спеціальний фонд у розмірі 200 млн євро, який дозволить Україні закупити на цю суму зброї у французських виробників.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Він підкреслив, що Франція є надійним постачальником зброї в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Ми вивчили потреби української армії для продовження цієї допомоги у 2023 році", - написав французький міністр.

Нагадаємо, раніше військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Роман Світан розказав, чому США не хочуть надавати Україні ракети далекої дії.

Крім того, ми раніше інформували, що в новому році Україна отримає необхідні танки, винищувачі й далекобійні ракети. Таку думку висловили інші військові експерти.

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