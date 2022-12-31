Зеленський вручив нагороди 95 військовослужбовцям

Українські захисники отримали ордени та медалі за відмінну службу

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди 95 українським військовослужбовцям.

Про це йдеться в указі голови держави №903/2022.

Повідомляється, що Володимир Зеленський вручив чотири ордени Богдана Хмельницького II ступеня, пʼять орденів Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, пʼять орденів "За мужність" II ступеня, сімнадцять орденів "За мужність" ІІІ ступеня, а також два ордени Данила Галицького.

Крім цього, 32 українських військових були відзначені медаллю "За військову службу Україні", 26 захисників отримали "Захиснику Вітчизни", ще чотири військових були нагороджені медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня.

Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 101 військовослужбовця, одного з яких — посмертно.

Також раніше військовий експерт Михайло Притула назвав основні перемоги ЗСУ у війні за 2022 рік.

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