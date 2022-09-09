Реальный ВВП Украины упал почти на 40% — Госстат

Реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению с показателем прошлого года.

Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики Украины.

В сравнении с 1 кварталом этого года реальный ВВП сократился на 19,1%. Госстат объяснил такое падение сезонным фактором.

Тенденции второго квартала и августа показывают, что в будущем возможно замедление падения темпов ВВП до 33,2%, отметили в Министерстве экономики Украины.

В министерстве подсчитали, что в августе показатель валового внутреннего продукта упал примерно на 35% по сравнению с прошлым годом.

"Есть основания для сдержанного оптимизма. По итогам 2022-го рассчитываем на замедление падения ВВП до 33,2%. При формировании госбюджета на 2023 год будем исходить из консервативного сценария развития событий, что позволит государству снизить бюджетные риски и в полной мере выполнить все обязательства", — прокомментировала министр Юлия Свириденко.

Ранее стало известно, что темпы инфляции в Украине уменьшаются второй месяц подряд, что является важным сигналом для потребителей и предприятий. Главным инфляционным фактором является война, из-за которой сократилось предложение товаров вследствие уменьшения производства, а также возросли затраты из-за нарушений логистики, разрушения производственных фондов, производственных цепей и других сугубо военных негативных последствий, соответственно это приводит к повышению цен.

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