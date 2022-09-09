Реальний ВВП України впав майже на 40% - Держстат

Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у другому кварталі 2022 року знизився на 37,2%, якщо порівняти з показником минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Порівняно з 1 кварталом цього року реальний ВВП скоротився на 19,1%. Держстат пояснив таке падіння сезонним фактором.

Тенденції другого кварталу та серпня показують, що у майбутньому можливе уповільнення падіння темпів ВВП до 33,2%, зазначили у Міністерстві економіки України.

У міністерстві підрахували, що у серпні показник валового внутрішнього продукту впав приблизно на 35% порівняно з минулим роком.

"Є підстави для стриманого оптимізму. За підсумками 2022-го розраховуємо на уповільнення падіння ВВП до 33,2%. Під час формування держбюджету на 2023 рік виходитимемо з консервативного сценарію розвитку подій, що дозволить державі знизити бюджетні ризики та повною мірою виконати всі зобов'язання громадянам", — прокоментувала міністерка Юлія Свириденко.

Раніше стало відомо, що темпи інфляції в Україні зменшуються другий місяць поспіль, що є важливим позитивним сигналом для споживачів та підприємств. Головним інфляційним фактором є війна, через яку скоротилась пропозиція товарів внаслідок зменшення виробництва, а також зросли витрати через порушення логістики, руйнування виробничих фондів, виробничих ланцюгів та інші суто воєнні негативні наслідки, відповідно це спричиняє підвищення цін.

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