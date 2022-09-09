У 2023 році не будуть підвищувати мінімальну зарплату в Україні - Мінфін

Пріоритет держбюджету на наступний рік - сектор безпеки і оборони.

У 2023 році в Україні не планують підвищувати мінімальну зарплату. Вона буде на рівні грудня поточного року.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

Пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних забов'язань держави.

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"У наступному році видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються, а деякі із них будуть навіть збільшені. Близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам", - зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

За його словами, медицина залишається пріоритетом фінансування на 2023 рік.

"Наразі ми дискутуємо із Національною службою здоров’я та МОЗ щодо залишків коштів, які знаходяться на рахунках надавачів медичних послуг. Тому планується коригування програми медгарантій, але основні медичні послуги будуть фінансово забезпечені", ‒ сказав Єрмоличев.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає від Сполучених Штатів новий пакет оборонної допомоги обсягом у 675 мільйонів доларів.

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