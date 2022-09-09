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В 2023 году не будут повышать минимальную зарплату в Украине – Минфин

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В 2023 году не будут повышать минимальную зарплату в Украине – Минфин

Фото: УНИАН

Приоритет госбюджета на следующий год – сектор безопасности и обороны.

В 2023 году в Украине не планируют повышать минимальную зарплату. Она будет на уровне декабря текущего года.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Приоритетом государственного бюджета на следующий год станет сектор безопасности и обороны, а также обеспечение всех социальных обязательств государства.

"В следующем году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются, а некоторые из них будут даже увеличены. Около 5,5 млрд грн будет заложено на обеспечение жильем ветеранов войны, ведь эта категория граждан крайне важна. Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат медикам и педагогам", — отметил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

По его словам, медицина остается приоритетом финансирования на 2023 год.

"Сейчас мы дискутируем с Национальной службой здоровья и Минздрава относительно остатков средств, которые находятся на счетах поставщиков медицинских услуг. Поэтому планируется корректировка программы медгарантий, но основные медицинские услуги будут финансово обеспечены", – сказал Ермоличев.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от Соединенных Штатов новый пакет оборонной помощи в размере 675 миллионов долларов.

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